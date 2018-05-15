Волгоградцев приглашают принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде», призывающей пересесть хотя бы на один день с общественного транспорта и автомобилей на велосипед.

Как сообщают в пресс-службе комитета молодежной политики и туризма Волгограда, для поддержки инициативы горожан добираться на работу на велосипеде в пяти районах Волгограда организуются пункты питания «Энергетический завтрак». В этот день с 07:00 до 10:00 велосипедистов ждут на площади Возрождения, на Аллее героев «Под звездным небом», в Дзержинском районе в парке Семейном и в Красноармейском районе на бульваре Энгельса.

Акция будет проходить 18 мая.