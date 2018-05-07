Транспорт во время проведения футбольных матчей ЧМ-2018 будет работать в усиленном режиме. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут делать дополнительные рейсы. Также перейдут на специальный режим работы и волгоградские электрички. Об этом на брифинге в РИАЦ рассказал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Игорь Кузюткин.

Как стало известно, в дни футбольных матчей ЧМ-2018 будет курсировать специальный рейс от «ТРЦ Акварель» до «Мамаева Кургана», делая еще одну остановку на станции «Волгоград-1», и в обратном направлении. По такому маршруту поезда начнут ходить за 4 часа до начала матча.

По словам Игоря Кузюткина: «За 4 часа до начала каждого матча будут курсировать два электропоезда в час, а в последний час до матча поезда будут отправляться каждые 15 минут. По такому же принципу будут ходить составы и после матча. Время в пути составит не более четверти часа. Причем футбольные болельщики смогут воспользоваться электричкой бесплатно, для остальных пассажиров стоимость проезда останется по действующему тарифу».

Каждая электричка будет состоять из 10 новых вагонов, оборудованных системой кондиционирования и доступных для маломобильных групп. На это направление выделено 6 поездов, также предусмотрен запасной состав.

— Вместимость каждого электропоезда составит до двух тысяч человек. Мы рассчитываем, что всего они перевезут от 10 до 12 тысяч пассажиров за один день, — отметил зампредседателя облкомдортранса. — Уже первые тестовые матчи показали, что данный вид транспорта востребован среди футбольных болельщиков. Поэтому электричка в значительной мере разгрузит автомобильный транспортный поток во время проведения матчей ЧМ-2018.

Отдельно было обговорены меры безопасности, которые будут введены на данный период. Например, будет осуществляться досмотр всех пассажиров электричек с помощью металлодетекторов. Также в вагонах будут работать сотрудники транспортной безопасности.

Еще один новый маршрут в преддверии чемпионата мира будет запущен от аэропорта до станции «Волгоград-1». Он предусматривает две остановки — «Гумрак» и «Разгуляевка». Электропоезда будут осуществлять 9 рейсов в день, причем расписание будет сопряжено с вылетами из Волгограда и прилетами в город-герой. Для этих целей также были куплены новые вагоны. Этот маршрут начнет работать в первой половине мая.