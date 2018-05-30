Для удобства жителей и гостей города в Волгограде на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будут задействованы специальные схемы движения маршрутов общественного транспорта. Наряду с автобусами, трамваями и троллейбусами, работающими в усиленном режиме, перевозить пассажиров также начнут порядка 100 комфортабельных автобусов-шаттлов. В дни матчей 18, 22, 25 и 28 июня они доставят многочисленных зрителей к стадиону «Волгоград Арена», этот же транспорт вывезет болельщиков после окончания матча. Дополнительные автобусы будут работать весь месяц чемпионата, шаттлы будут доставлять горожан и туристов к конечной остановке «Фан-Зона FIFA» рядом с Центральной набережной, где ежедневно будут проходить праздничные мероприятия Фестиваля болельщиков FIFA.

Автобус № 98 «ТРК «Комсомолл» — «Речпорт» на время проведения на набережной Волгограда фестиваля болельщиков FIFA, пойдет по более быстрому маршруту: после остановки «Детский центр» общественный транспорт повернет на ул. Рабоче-Крестьянскую и затем по ул. Калинина спустится на набережную, где будет работать дополнительная остановка у интерактивного музея «Россия Моя история». Автобус №5 до конечной остановки также спуститься по улице Калинина. Речные трамвайчики в дни проведения чемпионата будут ходить по привычному для горожан расписанию, для удобства пассажиров отправляться транспорт будет от ближайших к автобусной остановке 13, 14 и 16 причалов. Желающие посетить Фестиваль болельщиков FIFA могут доехать до конечной «Речпорт», со стороны нижней террасы набережной будет организован вход на мероприятие.

В дни матчей — 18, 22, 25 и 28 июня — на прилегающей к стадиону «Волгоград Арена» территории для обеспечения удобства и безопасности участников мероприятий будут организованы пешеходные зоны. Общественный транспорт в эти дни чемпионата за шесть часов до начала матчей и четыре часа после перейдет на особый режим работы.

В частности, будут усилены автобусные маршруты № 20, 21 и 25, они в эти 4 дня заменят маршрут автобуса № 95. Троллейбус № 10а будет следовать по маршруту № 10 с конечной на ул. Тулака. Троллейбусы № 9 и 12 за шесть часов до начала спортивного мероприятия станут следовать от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Всего в этот день на данные маршруты выйдут порядка 45 троллейбусов с интервалом движения 3-4 минуты.

Скоростные трамваи за шесть часов до начала матчей перейдут на челночный режим в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Число электротранспорта на линии в этот период увеличится в три раза, интервал движения трамваев не будет превышать 2-3 минут.

В дни проведения матчей для болельщиков при предъявлении одновременно двух документов: паспорта болельщика и билета на сегодняшнюю игру проезд в городском муниципальном транспорте будет бесплатным. В эти же дни будут работать порядка 98 автобусов-шаттлов, поездки в них в дни встреч на стадионе «Волгоград Арена» для жителей и гостей Волгограда будут бесплатными.

Комфортабельные автобусы будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с 6 утра и до часа ночи в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Они станут отправляться от 3 перехватывающих парковок (P+R) по спецмаршрутам с общей конечной остановкой «Стадион», расположенной на парковке ТЦ «Европа Сити Молл».

Шаттл S1 начнет ходить от аэропорта, с промежуточными остановками «P+R Ашан» (ш. Авиаторов), «Вокзал» (ул. Пархоменко) и «Фан-Зона» (пересечение ул. Комсомольская и Набережной им. 62-й Армии). При этом шаттл S1 продолжит курсировать и в ночное время. С 01-00 и до 6-00 от Аэропорта до остановки «Стадион» (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут регулярно ходить два автобуса.

Шаттлы S2 будут двигаться по маршруту «Вокзал» (Привокзальная площадь) — Фан-Зона – «Стадион». Маршрут S3 от «P+R Тракторная» (перехватывающая парковка рядом с остановкой «Хлебозавод») с промежуточными остановками «P+R Комсомолл», «Вокзал» (ул. Пархоменко) и «Фан-Зона» также довезет всех желающих до остановки «Стадион». Интервальность движения на всех маршрутах составит порядка 15 минут. После окончания матчей трансферы начнут отправляться от конечного пункта каждые 3 минуты.

На время проведения спортивных мероприятий будет также работать перехватывающая парковка у ТЦ «Акварель» в Советском районе. Горожане смогут оставить там личный транспорт и пересесть на электропоезда.

В остальные дни с 14 июня и до 15 июля с 06-00 до часа ночи будут работать спецмаршруты с литерой «к» в названиях с конечной остановкой «Фан Зона». Поездки на этих автобусах-шаттлах в не матчевые дни жители и гости Волгограда смогут оплатить согласно установленным городским тарифам. На них также будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

Шаттл S1к отправится от остановки «Аэропорт», через «P+R Ашан» и «Вокзал». S1k также будет курсировать и в ночное время.

Маршрут S2к будет ходить от привокзальной площади до остановки «Фан-Зона». S3к довезет пассажиров до Фестиваля болельщиков от «P+R Комсомолл», с промежуточной остановкой «Вокзал» на ул. Пархоменко.

Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл». Остальной общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.