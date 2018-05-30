На время проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Волгограде для максимального комфорта и безопасности зрителей матча и участников Фестиваля болельщиков FIFA будут организованы пешеходные зоны. Болельщики, приехавшие на личных автомобилях, смогут воспользоваться перехватывающими парковками в Тракторозаводском, Дзержинском и Советском районах, от которых волгоградцев и гостей города до места проведения культурных и спортивных событий доставят автобусы-шаттлы и электропоезда.

Зона «последней мили» вокруг стадиона «Волгоград Арена» будет действовать 18, 22, 25 и 28 июня — в дни, когда ожидаются наиболее интенсивные пешеходные потоки. В зону действия пешеходного режима как и прежде войдут пр. им. Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. 39-й Гвардейской, прилегающие к ним местные проезды и ул. Кубинская, а также Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до выезда на пр. им. Ленина.

Волгоградцы и гости города, приехавшие в Волгоград на личном автотранспорте, могут оставить свой автомобиль на перехватывающих парковках — у ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также в Тракторозаводском районе рядом с остановкой «Хлебозавод». Отсюда до стадиона «Волгоград Арена» болельщиков доставят специальные автобусы-шаттлы — дополнительный транспорт в количестве 98 единиц будет работать в режиме экспресса. От перехватывающей парковки у ТЦ «Акварель» в Советском районе специально для зрителей в дни матчей будут организованы дополнительные рейсы электропоездов.

Волгоградцы, проживающие в зоне действия пешеходного режима, смогут проехать к своим домам при предъявлении специального пропуска, оформить который можно в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда. На сегодняшний день такой автопропуск уже получили порядка двух тысяч жителей. Полный список домов, входящих в «последнюю милю», размещен на сайте администрации Волгограда.

На Центральной набережной Волгограда с 14 июня по 15 июля для волгоградцев и гостей города каждый день будут проходить праздничные мероприятия в рамках Фестиваля болельщиков FIFA. В течение месяца здесь будет организована насыщенная культурная программа: выступления известных музыкантов, футбольные аттракционы и многое другое. Главный вход на фестиваль будет располагаться на пересечении улиц Аллея Героев и Маршала Чуйкова, которая для комфорта и безопасности многочисленных гостей праздника станет пешеходной в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской. При этом жители близлежащих домов смогут заехать и выехать на личном автотранспорте со стороны улицы Советской.

Следить за главным футбольным событием года в режиме онлайн болельщики смогут на большом светодиодном экране размером 16х9 метров, сравнимом с многоэтажным домом. С помощью этого экрана, установленного на нижней террасе набережной, в комфортной обстановке посмотреть прямые трансляции матчей одновременно смогут до 15 тысяч человек. На время проведения фестиваля Нулевая Продольная магистраль в границах от улицы Калинина до Комсомольской и часть улицы Краснознаменской от пересечения с улицей Советской станут максимально безопасными для пешеходов. При этом общественный транспорт продолжит движение по Нулевой Продольной магистрали. Автобус №98 на это время будет ходить по более быстрому маршруту: после остановки «Детский центр» он повернет на ул. Рабоче-Крестьянскую и затем по ул. Калинина спустится на набережную. Автобус №5 после остановки «Торговый центр» также свернет на улицу Калинина и проедет до конечной остановки «Речпорт».