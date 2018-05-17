Любите велосипедные прогулки? Тогда знайте: в это воскресенье 20 мая в Волгограде состоится велопарад, участником которого можете стать и вы. В этом году впервые старт колонн начнется с двух точек – в Краснооктябрьском и Советском районах Волгограда. Встретятся велолюбители на площади Павших Борцов. Планируется, что в велопараде примут участие около 2 тысяч человек.

Организаторами мероприятия выступили МУ «Социум» и Союз велосипедистов Волгограда при поддержке городского комитета молодежной политики и туризма. К участию в велопараде приглашаются все желающие старше 14 лет. По окончанию пробега всех любителей передвижения на двухколёсном транспорте ждут концерт и призовая лотерея. Как отмечают организаторы, основная цель проведения спортивного праздника – развитие велоспорта на территории Волгограда, пропаганда здорового образа жизни и приобщение жителей города к регулярным занятиям спортом.

Сбор и регистрация участников воскресного велопарада начнется в 12:00 у здания Царицынской оперы (пр. им. В.И. Ленина, 97) и у ДК им. Петрова (ул. Даугавская, 1). Начало движения колонн — в 13 00. На время проведения велопарада автомобили уступят людям на велосипедах крайнюю полосу проспекта Ленина, улиц Рабоче-Крестьянской и Электролесовской.