И вновь в Волгоградской области введен запрет на посещение лесов. Ограничения начали действовать с 28 апреля в целях обеспечения пожарной безопасности. В период действия ограничения запрещено пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, за соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в леса устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, создаются контрольно-пропускные пункты.

Помимо принятия запретительных мер, комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организуются просветительские мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров. Это, прежде всего, информирование жителей региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Веским аргументом в пользу отказа от пребывания в лесах является также проводимая сейчас лесничествами обработка деревьев от вредителей. По мнению специалистов, нахождение в местах, где производится или только что произведена такая обработка, может нанести вред здоровью людей.

Тем, кто не намерен отказываться в майские праздники от отдыха на природе, специалисты комитета рекомендуют выбрать организованные формы экологического туризма. Во всех природных парках региона организованы маршруты, предусматривающие интересные экскурсии и отдых на специально предназначенных для этого зеленых стоянках.