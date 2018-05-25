В Волгоградской области объявляется запрет на осуществление охоты на все виды охотничьих ресурсов. Запрет введен соответствующим постановлением администрации региона на период с 25 мая по 25 июля текущего года. Исключением станет только охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, при которой дикие животные добываются посредством отлова, без использования охотничьего оружия.

Напомним, на территории Волгоградской области в настоящее время действует особый противопожарный режим — решение о его введении было принято губернатором Андреем Бочаровым 4 мая в ходе выездного заседания межведомственного оперативного штаба. В связи с высокой пожароопасностью также введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории всех 22-х лесничеств Волгоградской области.