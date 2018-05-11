В ближайшее воскресенье 13 мая у фонтана перед Волгоградской библиотекой им. М. Горького состоится фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?», который будет проходить уже в третий раз. В рамках мероприятия художники и любители встретятся у фонтана, чтобы писать на пленэре город и прохожих.

По данным пресс-службы комитета культуры Волгоградской области, конкурс-пленэр «Рисуем родной город» стартует в сквере им. Василия Симбирцева в 10:00. В нём могут принять участие все желающие в возрасте от 10 лет. Профессиональным художникам и любителям предстоит состязаться в трех номинациях. Это «Диалог с классиком» (необходимо написать библиотеку имени Горького в манере одного из десяти предложенных художников: например, Эль Лисицкий, Глеб Вяткин, Винсент Ван Гог, Марк Шагал и другие). Также будет предложена номинация «Извините, Вы не видели Лосева?» с условием написать этюд по мотивам одного из произведений Виктора Лосева. В номинации «Город и горожане» предстоит работа в свободной манере. В 15-00 профессиональное жюри выберет и наградит авторов лучших работ.

Пока художники будут осваивать пространство города, в областной библиотеке пройдут и другие мероприятия: в 10:30 откроется фотовыставка Юлии Гольдберг (США) «50 оттенков голубого», посвящённая маме и океану. В 11:00 начнётся мастер-класс, в ходе которого участники ознакомятся с творчеством волгоградского художника Виктора Лосева, его техникой зарисовок и быстрых этюдов. Занятие проведёт автор и куратор проекта «Рисуем родной город» София Тимофеева.

Все мероприятия организованы в рамках фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?», который отмечен многочисленными наградами. Так, в 2017 году он стал лауреатом Национальной премии «Серебряный лучник».

Дополнительную информацию о проведении и участии в акции можно получить по телефону +7 (8442)33-11-48.