«Концессии теплоснабжения» продолжают готовить тепловое хозяйство города к следующему осенне-зимнему периоду. В ходе стартовавших сразу по окончанию отопительного сезона гидравлических испытаний уже проверили 700 км трубопроводов. Это половина всех сетей отопления, пролегающих на территории города. При этом специалисты устранили около 70 порывов.

Подготовка объектов теплоснабжения к зиме началась с температурных испытаний в последние дни подачи тепла в жилые дома. А сразу по окончанию отопительного сезона специалисты энергорайонов «Концессий теплоснабжения» приступили к гидравлическим испытаниям. В трубы подают воду под высоким давлением, благодаря чему удается выявить слабые места и своевременно привести их в порядок, тем самым обеспечив надежное прохождение следующего отопительного сезона.

На данный момент специалисты проверили на прочность 700 км сетей отопления (в однотрубном исчислении), что фактически составляет половину всех сетей отопления, пролегающих в областном центре. При этом по результатам гидроиспытаний устранили около 70 порывов. Для сравнения в прошлом году на начало мая испытания прошли 330 км трубопроводов, тогда же было ликвидировано порядка 70 течей.

Параллельно с гидравлическими испытаниями сетей на планово-предупредительные ремонты сегодня выходят городские котельные. В это время здесь проводится ревизия запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, меняются задвижки, ремонтируются деаэраторы, обеспечивающие очистку воды от твердых и газовых примесей, в том числе кислорода, способствующего образованию коррозии в трубах. Особое внимание в ходе профилактических работ специалисты ремонтной службы уделяют чистке котлов и расположенных внутри них горелок.

Всего в 2018 году в ходе подготовки теплового хозяйства к зиме планируется привести в порядок 19 тысяч единиц оборудования, включая манометры, устройства химводоподготовки, котлы и проч. В прошлом году в котельных и тепловых пунктах профилактику провели на 8,5 тысячах единиц оборудования.

Напомним, одновременно с профилактическими ремонтами в Волгограде ведется модернизация объектов, отвечающих за подачу тепла и горячей воды, в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения». Объем инвествложений уже составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.