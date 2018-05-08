На площади Павших Борцов состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Отдать дань памяти защитникам Отечества пришли ветераны, руководители правоохранительных и силовых ведомств, представители администраций Волгоградской области и Волгограда, депутаты, общественники, жители и гости города-героя.

Во время мероприятия участники возложили венки и цветы к Вечному огню на братской могиле, тем самым почтив память защитников Отечества. Церемония прошла в сопровождении военного оркестра Волгоградского гарнизона и завершилась торжественным маршем роты Почетного караула.