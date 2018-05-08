На минувшей неделе в центре Волгограда состоялись соревнования по пожарному кроссфиту, в рамках которых команды огнеборцев подразделений федеральной противопожарной службы Волгоградской области не только продемонстрировали свою силу и выносливость, но и порадовали многочисленных зрителей, ведь состязания оказались очень зрелищными и интригующими.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, состязания пожарных-спасателей МЧС состоялись под эгидой Года культуры безопасности, которым в системе МЧС России был объявлен 2018 год. Во время соревнований огнеборцам МЧС должны были показать свою силу и выносливость в состязаниях на звание «Лучшей команды Главного управления МЧС России по Волгоградской области по функциональному многоборью». В пожарном многоборье (или как его ещё называют – пожарном кроссфите) приняли участие команды из числа самых подготовленных сотрудников федеральной противопожарной службы, Специализированной пожарно-спасательной части и Центра управления в кризисных ситуациях.

Облачившись в свою полную экипировку и надев средства, изолирующие органы дыхания, огнеборцы прошли тяжелейшую полосу из нескольких этапов. Испытания включали в себя махи гирями, приседания с последующим подъёмом штанги, кантование покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии с последующей её скаткой, отжимание, перенос газового баллона (вес которого составляет около 80 кг!), транспортировку условного пострадавшего, а также буксировку двухтонного автомобиля с помощью троса.

По итогам соревнований, проявив смекалку и нестандартный подход к выполнению упражнений, первое место в тяжелейшей борьбе завоевала команда Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Волгоградской области. Второе место заняла команда 13-ой пожарно-спасательной части 5-го отряда ФПС из г. Волжского, за ними секунда в секунду финишировала команда 1-ой пожарно-спасательной части 1-го отряда ФПС, завоевав бронзу.