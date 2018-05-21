И вновь Волгоград станет площадкой проведения VI Международного кинофорума фильмов о войне «Сталинградская сирень». Кинофестиваль будет проходить с 23 по 25 мая, в программу вошли 33 художественных и документальных картины российского и иностранного производства.

Напомнить о роли советского народа в победе над фашизмом, познакомить зрителя с военной историей через показ лучших произведений мирового кинематографа призван Международный кинофорум фильмов о войне «Сталинградская сирень», который пройдёт в Волгоградской области уже в шестой раз. Отборочная комиссия под председательством программного директора Александра Тютрюмова подготовила обширную программу. В неё вошли более 30 художественных и документальных картин российского и иностранного производства. Зрители смогут увидеть современные фильмы о Великой Отечественной войне — «Собибор», «Танки», «Холодное танго», «Сталинград», «Осенью 41-го», «На дорогах войны», «Возмездие».

Любителям кино также будут предложены ретроспективные показы фильмов производства СССР, которые останутся для многих людей в нашей стране самыми лучшими фильмами о войне. Среди них — военная драма, классика жанра о Великой Отечественной войне «На семи ветрах» и лауреат «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. В репертуаре кинофорума картины не только о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и фильмы, раскрывающие духовные ценности. На киноплощадках будут показаны кинокартины «Иваново детство», «Город первой любви», «Смеюсь» и другие.

23 мая в 16:00 в пресс-центре комитета культуры Волгоградской области по адресу: Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 5а (1-й этаж Краеведческого музея) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля. Торжественная церемония открытия VI Международного кинофорума «Сталинградская сирень» состоится 23 мая в 18:00 в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». Фильмом открытия кинофорума станет российский фильм в жанре военной драмы «Собибор», полнометражный режиссёрский дебют Константина Хабенского, в котором рассказывается об истории сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения.

В работе кинофорума «Сталинградская сирень» примут участие народный артист России, лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Владимир Новиков («Государственная граница», «Охота на пиранью»); советская и российская киноактриса, лауреат Национальной премии ГДР, народная артистка РСФСР Лариса Лужина («На семи ветрах», «Вертикаль», «Четвёртая высота»); советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Петр Зайченко («Парад планет», «Такси-блюз», «Тарас Бульба»); итальянская актриса Ирене Мускара («Второе дыхание», «Наследие», «Движение вверх»); актриса театра и кино, заслуженная артистка России Галина Бокашевская («Джек Восьмёркин — американец», «Очи чёрные», «Тоталитарный роман»); актриса театра и кино Елизавета Нилова («Ночные ласточки», «Ментовские войны 4»); актёр, сценарист, теле-и радиоведущий, режиссёр Сергей Рост («Осторожно, модерн!», «Улицы разбитых фонарей», «Сыщики»); актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер Александр Тютрюмов («Убойная сила», «Блокпост», «Агент национальной безопасности»); режиссёр и сценарист Вячеслав Лагунов; генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», заслуженный работник культуры РФ, почетный кинематографист РФ, актер дубляжа, продюсер, сценарист Алексей Рязанцев; генеральный директор Госфильмофонда России, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Вячеслав Тельнов; доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, член Союза кинематографистов Надежда Сабельникова; кандидат экономических наук, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Павел Данилов.

С каждым разом кинофорум расширяет свои границы. В этом году мероприятия кинофорума пройдут на 12 площадках в Волгограде, Дубовке, Камышине, Михайловке, Быково, Николаевске и Фролово. Помимо показов, в рамках кинофорума состоятся творческие встречи, мастер-классы, круглый стол и семинар с участием актёров и режиссёров российского кино. Так, 23 мая в 15:00 в Волгоградском государственном институте искусств и культуры состоится мастер-класс с актёром Сергеем Ростом, а на следующий день в 12:30 здесь же пройдёт круглый стол на тему «Диалог с историей: Война. Победа. Память» с участием Павла Данилова, Вячеслава Лагунова, Надежды Сабельниковой, Александра Тютрюмова и Владимира Новикова. Семинар на тему «Маленький герои большой войны» состоится 24 мая в 16:00 в областной библиотеке имени Горького.

Событием кинофорума станет презентация фильма «Сарепта. Жемчужина Волги», премьера которой состоялась недавно в Волгограде. Генеральным продюсером картины выступил Александр Тютрюмов. Съёмки фильма проходили в январе этого года на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В качестве героев привлекались не только профессиональные актёры, но и студенты и представители творческих коллективов. Показы картины состоятся 24 мая в 11:30 в Волгограде в кинотеатре «МОРИ СИНЕМА» и 25 мая в 13:00 в Центре культуры и досуга г. Дубовки.

Отметим, что на все мероприятия кинофорума «Сталинградская сирень» вход будет свободным. Дополнительная информация по телефонам: 8 (8442) 39-10-03; 39-10-09; 37-08-74.

Напомним, что международный кинофорум «Сталинградская сирень» проходит в Волгограде и в Волгоградской области с 2013 года. На протяжении пяти лет в майские дни волгоградцам выпадает шанс увидеть на экранах кинотеатров картины военной тематики, причём как давно полюбившиеся, так и недавно вышедшие на экраны. За это время былы показаны более 150 фильмов, состоялись более 60 встреч, проведены 200 кинопоказов, которые посетили более 140 тысяч зрителей. Гостями фестиваля были известные российские артисты, такие, как актёр театра и кино В. Бычков, народный артист РФ Б. Невзоров, народный артист России Е. Леонов-Гладышев, народная артистка РФ, лауреат государственной премии СССР Н. Гвоздикова, народный артист РФ А. Ливанов, заслуженный артист РФ В. Литвинов, артистка театра и кино В. Сотникова, народный артист РФ А. Мартынов, народная артистка РСФСР Т. Сёмина и многие другие, а также кинорежиссёры, журналисты, киноведы, кинокритики, кинематографисты из разных регионов России, из Германии, Великобритании, Южной Кореи, Сербии, Эстонии, Латвии.

Программа кинофорума «Сталинградская сирень»