Ещё один объект был открыт после масштабной реконструкции. После завершения финального этапа комплексной масштабной реконструкции, в рамках которого был возведен новый корпус, в Волгограде состоялось открытие больницы №25, которая была полностью обновлена. Гордостью клиники стало новое современное отделение скорой медицинской помощи — сегодня оно принимает первых пациентов.

Завершился финальный этап комплексного и масштабного обновления медучреждения, выполненного впервые за 40 лет, открытием нового отделения скорой помощи, строительство которого велось с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения. Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры для кислородной аэрозольной терапии, рентгенодиагностический комплекс и многое другое.

Напомним, что ремонт больницы начался в 2014 года, с того момента были капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием травматологическое, нейрохирургическое, гастроэнтерологическое, эндокринологическое, ревматологическое, хирургическое, гинекологическое и другие отделения. Полностью обновлены фасад и кровля здания, выполнено благоустройство, установлены три лифта. На территории клиники построена вертолетная площадка — в прошлом году регион первым в стране получил санитарный вертолет по федеральной программе.

Детально продумана и логистика: расположение самого здания, внутренняя планировка позволяют максимально сократить время доставки пациента с вертолета или кареты скорой помощи в профильное отделение. Для этого оборудован специальный въезд в здание, а помещения разграничены по степени тяжести больных. На этом же уровне располагается и отделение сочетанной травмы, открытое в январе этого года.