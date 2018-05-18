В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова открылся первый в городе виртуальный филиал Русского музея. Проект удалось реализовать при поддержке Сбербанка.

Торжественное открытие нового филиала приурочено к 55-летию волгоградского музея, который хранит более 10 тысяч произведений русских и зарубежных художников начала XVI – второй половины XX века: Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Альбрехта Дюрера, Уильяма Хогарта и многих других. Отныне богатую коллекцию музея дополнят мультимедийные фильмы, игры и интерактивные программы, представленные в медиатеке проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

По словам директора Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова Варвары Озериной, открытие такого филиала – важное событие для всего города.

— Для нас это большой шаг, который поможет сделать посещение музея не только современнее и технологичнее, но и намного интереснее, — Уверена Варвара Озерина. — Теперь, помимо своей художественной коллекции, мы обладаем и медиатекой Русского музея, которая поможет нам виртуально познакомить всех желающих с лучшими образцами русского искусства, находящимися в Санкт-Петербурге».

Виртуальный филиал в Волгограде стал 209 информационно-образовательным центром Русского музея. Такие филиалы есть не только в России, но и за рубежом. Как отметила, присутствовавшая на торжественном открытии заведующая сектором организации мероприятий в Центре мультимедиа Русского музея Анастасия Гордеева, сегодня информационные технологии помогают увлечь зрителя в особый мир художественного творчества. Неподготовленный посетитель может пропустить важные моменты в ходе посещения музея, а компьютерная программа поможет обратить внимание на отдельные фрагменты, на подчас драматические события в жизни художника, расскажет о «путешествиях» той или иной картины.

— Мы очень долго шли к этому событию. Я пришла работать в Русский музей десять лет назад. Уже тогда шла речь о возможности открытия такого центра в Волгограде, — рассказывает Анастасия Гордеева. – На тот момент нас было гораздо меньше – порядка 150 филиалов в разных регионах России и за рубежом. И даже та медиатека, которую мы вам сегодня привезли, увеличилась примерно вдвое. Мы привезли вам электронные программы, интерактивные игры, мультимедийные фильмы, которые смогут познакомить волгоградцев не только с историей и коллекцией Русского музея, но и еще с историями и коллекциями всех художественных музеев, которые вошли в проект за 15 лет его существования. Наш музей – это крупнейшая школа русской живописи. Благодаря тому, что мы показываем не только собственную коллекцию, но и то, что есть в других регионах, мы создаем полноценную ленту времени и предоставляем возможность оценить все творчество одного художника. У вас есть прекрасная коллекция Ильи Машкова – вторая после нас. Изучив все его работы, можно получить наиболее полное представление о художнике».

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» располагается на территории Выставочного зала Волгоградского музея изобразительных исскуств. Реализовать столь масштабный проект в Волгограде удалось при поддержке Сбербанка.

По мнению управляющего Волгоградского отделения ПАО Сбербанк Евгения Воеводина, сегодняшнее открытие – это возможность для всех волгоградцев стать частью большого мира искусства, приблизиться к шедеврам мировой живописи.

— Этот проект – результат поддержки активных людей, которые думают о духовно-нравственном воспитании поколения. Данная инициатива была нам очень интересна, поэтому мы сразу откликнулись и поддержали эту идею, — заявил Евгений Воеводин. — Мы уверены, что вклад Сбербанка в технологическое оснащение Волгоградского музея Машкова сделает его посещение еще более интересным и насыщенным, особенного для молодежи, позволит музею создать интересные обучающие и просветительские программы».

А пока посетители изучают виртуальный филиал, сотрудники музея уже планируют программу мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» с учетов ресурсов нового проекта.