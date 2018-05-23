В Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области состоялось совещание, посвященное вопросам подготовки жилого фонда областного центра к осенне-зимнему периоду. Эту работу в Волгограде совместно с управляющими организациями в плановом порядке проводят «Концессии теплоснабжения». Сегодня встретить холода готовы уже более тысячи жилых зданий. Параллельно промывка и опрессовка сетей отопления проходит в социально значимых учреждениях города.

Отопительный сезон 2017-2018 гг. завершился в Волгограде 16 апреля. Как было отмечено в ходе совещания, областной центр пережил холода без серьезных технологических сбоев и нарушений.

— Важно, что в октябре прошлого года, а также марте и апреле 2018-го в Инспекцию практически не поступали обращения граждан, связанные с так называемыми «перетопами» и вопросами по начислению платы за тепло. Это результат нашей совместной системной работы с компанией «Концессии теплоснабжения», — отметил на совещании Станислав Данилов, первый заместитель руководителя Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Сразу по завершению отопительного сезона в областном центре стартовала подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

— Эту работу «Концессии теплоснабжения» проводят вместе с обслуживающими жилой фонд организациями. Тепловые сети осуществляют проверку готовности внутридомовых сетей по заявке УК и ТСЖ, которая подается в территориальное подразделение отдела режимов потребления компании — районную тепловую инспекцию, — рассказал Урал Бигнов, заместитель директора по сбытовой деятельности «Концессий теплоснабжения».

Если в ходе проверки специалисты тепловых сетей обнаружат нарушения, например, отсутствие теплоизоляции труб, неисправные измерительные приборы и др., управляющая компания должна будет их устранить. Только после этого она сможет получить акт промывки и опрессовки системы отопления. Имея его на руках и подготовив необходимый пакет технических документов, УК и ТСЖ необходимо снова обратиться в тепловые сети уже для выдачи акта, подтверждающего готовность теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного периода. Окончательную готовность жилого фонда к зиме утверждают органы местного самоуправления.

На совещании специалисты обратили особое внимание управляющих организаций на необходимость своевременно, а не в последний момент, обеспечить готовность внутридомовых сетей отопления к холодам.

В настоящее время к отопительному сезону подготовлено более тысячи многоквартирных домов города. Также сети отопления опрессованы в 57 медицинских и образовательных учреждениях. Для сравнения в 2017 году на конец мая подготовку к зиме прошли 930 жилых зданий и около 70 социально значимых объектов.

Одновременно к зиме готовят городские теплотрассы и котельные. С помощью температурных и гидравлических испытаний, когда в трубы подается повышенное давление, проверили уже порядка 1,1 тыс. км теплопроводов (в однотрубном исчислении), после чего специалисты приступили к плановым ремонтам. На котельных и тепловых пунктах проходят профилактические работы, в ходе которых чистят котлы и деаэраторы, удаляющие из воды нежелательные газовые примеси, ремонтируют насосы и задвижки, проводят ревизию контрольно-измерительных приборов. В 2018 году в ходе подготовки теплового хозяйства Волгограда к зимепланируется привести в порядок 19 тысяч единиц оборудования. В прошлом году в котельных и тепловых пунктах профилактику провели на 8,5 тысячах единиц оборудования.