С приходом тепла в Волгоградской области установилась засушливая и ветреная погода. В связи с этим был введен особый противопожарный режим и вследствие органичено пребывание граждан в лесах. Постановлением Губернатора Волгоградской области №336 от 4 мая 2018 года на всей территории Волгоградской области особый противопожарный режим, который начал действовать 5 мая 2018 г.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает граждан быть предельно внимательными при обращении с огнём, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, а также оперативно сообщать обо всех фактах возгорания в лесах и на прилегающих территориях в пожарную охрану по телефону 01 — только со стационарного телефона, 101 — с мобильного телефона, независимо от оператора сотовой связи.