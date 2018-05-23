В Волгограде на железнодорожном путепроводе, проходящем над автомобильной дорогой по улице Хиросимы, начались работы по реконструкции, обновлению и ремонту линий железнодорожного сообщения.

В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ на путепроводе вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге улицы 7-ой Гвардейской перед железнодорожным путепроводом с 9:00 до 17:00 23 мая 2018 года по направлению движения от улицы Коммунистической в сторону улицы Пархоменко. Движение транспорта будет организовано через одну из полос встречного направления. Объезд участка реконструкции будет осуществляться по автомобильным дорогам улицы Коммунистической и проспекта им. В.И. Ленина и по встречной полосе движения.

В период с 9:00 до 17:00 24 и 25 мая 2018 года временное ограничение движения транспортных средств вводится по автомобильной дороге улицы Хиросимы перед железнодорожным путепроводом по направлению движения от улицы Пархоменко в сторону улицы Коммунистической.

Движение транспорта будет организовано через одну из полос встречного направления. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улицы Пархоменко и Рокоссовского и по встречной полосе движения.

Работы продлятся до конца текущей недели.