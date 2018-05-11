Новую анимационнную игровую программу «Секрет Чудо-Юдо» представит музей-заповедник «Старая Сарепта» уже в эти выходные. Программа будет представлена 12 мая в 11.00 в преддверии международного дня семьи.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», юные посетители смогут отправиться в увлекательное приключение с самым необычным сказочным персонажем. В ходе веселых игр все желающие познакомятся с Чудо-Юдо, узнают секрет настоящей дружбы и получат массу положительных эмоций.

Справка: Международный день семьи, дата которого приходится на 15 мая, был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. Озабоченность международной общественности проблемами современной семьи, утратой семейных ценностей и обесцениванием института брака послужила причиной установления этого Дня. Это праздник счастья, любви, верности и преданности.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.