Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по установке нового всасывающего и напорного коллекторов на водопроводной насосной станции рядом с областным кардиологическим центром. В связи с этим с 08.00 час. 11 мая 2018 г. до 08.00 час. 12 мая 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Советского района Волгограда:

— ул. Аверченко, дд. №1 – 20;

— ул. Баскакова, дд. №1 – 20;

— ул. Богомолова, дд. №1 – 20;

— ул. Булгакова, дд. №1 – 20;

— ул. Буркова, дд. №1 – 20;

— ул. Волгоградская, дд. №1 – 20, 23;

— ул. Горнополянская, дд. №1 – 20;

— ул. Даманская, дд. №1 – 20;

— ул. Засекина, дд. №1 – 20;

— ул. Зощенко, дд. №1 – 20;

— ул. Лихачева, дд. №1 – 20;

— ул. М. Агашиной, дд. №1 – 20;

— ул. Платонова, дд. №1 – 20;

— ул. Угловая, дд. №1 – 20;

— ул. Шолохова, дд. №1 – 20;

— ул. Шукшина, дд. №1 – 20;

— ул. 12-я линия, дд. №1 – 20.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.