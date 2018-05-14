Вам нравятся кактусы, и Вы хотели бы расширить свои знания о них? Тогда Вам срочно нужно собираться на выставку кактусов и суккулентов, которая будет работать на этой неделе в оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада, расположенной в Волжском. Посетители выставки смогут познакомиться с 200 видами и сортами кактусов, агав, молочаев, алоэ, толстянок, литопсов и других растений пустыни.

Родина суккулентов (так называют растения, которые умеют запасать влагу в листьях и стеблях) — засушливые районы Африки и Южной Америки. Цветоводы любят суккуленты за нетребовательность в уходе, а также за удивительные формы, необычное цветение и за прекрасную сочетаемость в композициях.

В коллекции ботанического сада насчитывается более ста сортов и видов кактусов и других суккулентов. Среди них такие, как достигающий человеческого роста пахиподиум Ламера, отличающаяся прекрасными вкусовыми свойствами своих съедобных плодов опунция индийская, необычный каучуконосный молочай Тирукалли, «каменные розы» – эхеверии — и многие другие.

Помимо ботанического сада, свои коллекции на выставке представит волжская Станция юных натуралистов, а также известные коллекционеры из Волжского и Волгограда.

Кроме знакомства с удивительными растениями пустыни, гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию минифлорариумов – композиций из кактусов, помещенных в разнообразные сосуды.

Выставка будет проходить с 14 по 18 мая в оранжерее ботанического сада по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 2Л.