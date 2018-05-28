В Волгоградской области продлили запрет на посещение гражданами лесных массивов. Такая мера была принята региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в связи с высокой пожароопасностью. В этот период также ограничен въезд транспортных средств на территории 22-х лесничеств Волгоградской области.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ограничение будет действовать до 8 июня. За соблюдением специального режима на лесных территориях будут следить не только госинспекторы Облкомприроды, работники лесничеств и природных парков Волгоградской области, но и сотрудники МЧС, правоохранительных органов и казачьих дружин. Для информирования населения о действующем запрете на въездах в лесах устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты.

Согласно приказу Облкомприроды, ограничение пребывания в лесах не распространяется на работников специальных служб, осуществляющих аварийно-спасательные, санитарно-оздоровительные и лесохозяйственные работы, в том числе по охране лесов от пожаров, воспроизводству лесных насаждений и уходу за ними.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона при обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать о случившемся по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 30-89-89 или на Единый номер службы спасения 112.

Напомним, на территории Волгоградской области в настоящее время действует особый противопожарный режим. Решение о его введении было принято губернатором Андреем Бочаровым 4 мая в ходе выездного заседания межведомственного оперативного штаба. Продолжается планомерная работа по усилению группировки областной противопожарной службы. В действующих подразделениях расширяется автопарк специальной техники, обновляется пожарно-техническое оборудование, увеличивается численность личного состава.