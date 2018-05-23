Волгоградцев приглашают поближе познакомиться с исландской культурой. В рамках дней исландской культуры, которые будут проходить в регионе с 25 по 27 мая, можно будет познакомиться с фотовыставкой, посмотреть художественные и документальные фильмы, побывать на книжной презентации. Мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках.

По данным комитета культуры Волгоградской области, торжественное открытие Дней исландской культуры в Волгоградской области состоится 25 мая в 16:00 в интерактивном музее «Россия – моя история». На открытии будет представлена выставка «Исландия глазами россиян» фотографов Алексея Сорокина и Сергея Комлева. Также состоится киновстреча с исландским футболом — будет показан документальный фильм «Вулканическая атака», о работе над которым расскажет известный исландский журналист и сценарист Сольви Триггвасон. Завершится программа 25 мая показом художественного фильма «Задом наперёд» — начало сеанса в 19-00.

26 мая в 16:00 в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького состоится презентация книги Ауртни Бергманна «Торвальд странник». Об авторе и издании русского перевода книги расскажет директор Общества дружбы Россия — Исландия Елена Баринова. Также в этот день в интерактивном музее «Россия – моя история» в 17:00 начнется показ кинофильма по произведению лауреата Нобелевской премии Хальдоура Лакснесса «Барышня и Господский дом», режиссёром которого является Гудни Халлдоурсдоттир — дочь писателя. А в 19:00 будет показана другая художественная лента — фильм Фридрика Тора Фридрикссона «Мама Гого».

27 мая в 16:00 в интерактивном музее состоится показ музыкального фильма «Кричащие шедевры», в котором рассказывается об истории исландского рока. Завершатся Дни Исландии молодёжным фильмом «Каменное сердце», начало показа в 18:00.

Волгоградская область продолжает укреплять свой статус центра народной дипломатии. Так, это мероприятие организовано Обществом дружбы Россия — Исландия при поддержке Посольства Исландии в РФ и Посольства РФ в Исландии. Дни исландской культуры в регионе приурочены к 75-летию дипломатических отношений между нашими двумя странами и предстоящему ЧМ-2018. Напомним, 22 июня в Волгограде пройдет матч мирового футбольного первенства между сборными Нигерии и Исландии.