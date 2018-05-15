На минувшей неделе Волгоград посетила делегация из Московской области, которая прибыла в наш город, чтобы принять участие в военно-патриотической эстафете «Салют Победе», посвящённой 75-й Годовщине Победы в Сталинградской битве. Участники акции провели митинг памяти на площади Героев, возложили цветы к Вечному огню, а также высадили на Мамаевом кургане саженцы деревьев в рамках акции «Лес Победы».

Как рассказала руководитель делегации Татьяна Одинцова: «Мы, жители Одинцовского района Московской области, посвящаем 2018 год героям Сталинградской битвы. Нам хочется брать пример с героев – наших соотечественников и жить их памятью».

В состав делегации из Московской области вошли ветераны Великой Отечественной войны, представители и члены координационных советов общественных организаций, главы городских и сельских поселений Одинцовского района, школьники и студенты – участники патриотических объединений, священнослужители, директора и заведующие школьных и дошкольных организаций, ветераны труда и тыла, дети войны.

«Мамаев курган – это то место, куда нужно обязательно привозить детей, школьников, — отметила почетный гражданин Одинцовского района Гильда Бот. – Подрастающему поколению важно понимать, что происходило во время Великой Отечественной войны, осознавать, что грандиозный перелом в боевых действиях произошел именно во время Сталинградской битвы».

Участники делегации проведут в Волгограде два дня – для них подготовлена насыщенная экскурсионная программа. А вечером в Центральном концертном зале творческий коллектив делегации даст праздничный концерт.

Отметим, что военно-патриотическая акция «Салют Победе», посвященная 75-й Годовщине Победы в Сталинградской битве, будет проходить в Одинцовском районе Московской области до конца 2018 года. В 16 поселениях Одинцовского района состоятся патриотические мероприятия, тематические театральные постановки, художественные и фото-выставки, пройдут уроки мужества для школьников.