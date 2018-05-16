Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 160 мм и длиной 1500 м по улице Степной поселка Водный Советского района Волгограда. В связи с этим с 09.30 час. 17 мая 2018 года до 01.00 час. 18 мая 2018 года будет временно понижено давление воды на следующих улицах поселка:

— ул. Водная;

— ул. Орошаемая;

— ул. Прибрежная;

— ул. Школьная.

Обращаем внимание, что в этот период могут наблюдаться проблемы с поступлением воды в дома из-за повышенного водопользования. На время проведения работ для потребителей будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.