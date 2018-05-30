В Волгоградской области высока опасность лесных пожаров, об этом сообщают специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. В связи с этим на территории лесного фонда области усилены меры пожарной безопасности. Кроме проведения специализированных работ на лесных участках, территории, наиболее подверженные возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, за минувшие выходные на территории лесного фонда пожаров не выявлено. Однако в связи с жаркой и ветреной погодой в Волгоградской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В целях предотвращения возгораний подведомственными учреждениями комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в лесах проведены необходимые мероприятия: на протяжении более 7 тысяч км обустроены новые минерализованные полосы, еще 9 тысяч км прочищены и приведены в порядок. Кроме того, активно ведется разъяснительная работа. Например, на границах лесничеств установлены более 300 аншлагов и информационных щитов, среди населения распространены почти 3 тысячи листовок.

Вместе с тем специалисты напоминают, что в восточной части региона и в отдельных западных районах Волгоградской области и городе Волгограде сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса, и обращаются к жителям и гостям нашего региона с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности и в случае угрозы или возникновения лесного пожара незамедлительно сообщать по телефонам горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00, 30-89-89 или 112.