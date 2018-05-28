И все-таки природа порой удивляет. Живя в городе, мы даже не представляем, что происходит рядом с нами в лесах, полях и степях, которые нас окружают. А вот сотрудники природных парков готовы нам рассказать об этом и показать даже самые редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Ежегодно специалисты ведут учет и оценку состояния редких видов флоры и фауны и нередко выявляют новые популяции, которые неплохо себя чувствуют в нашем регионе. Казалось бы, что в наших засушливых условиях растениям трудно выжить, но, оказывается, это не совсем так. Специалисты природного парка «Цимлянские пески» во время очередного мониторинга выявили новые локальные популяции четырех краснокнижных растений.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на особо охраняемых природных территориях проходят мероприятия по выявлению природных местообитаний редких и исчезающих видов растений, охрана которых имеет важнейшее значение для их выживания. По мнению сотрудников природных парков, самой перспективной работой в этом направлении является сохранение таких растений в естественных местообитаниях на особо охраняемых природных территориях.

С этой целью, например, на территории природного парка «Цимлянские пески» определены десять природных объектов, где ведётся учет и оценка состояния редких видов растений. Кроме того, здесь разработаны четыре пеших маршрута для учета растений и животных.

Работа на выделенных природных объектах только начинается, а вот на пеших маршрутах есть уже первые результаты. Так, на маршруте «Колхозный сад – питомник» выявлены две новых точки цетрарии степной. А по направлению «Руч. Б. Чаганак – телевышка» были обнаружены локальные популяции трех краснокнижных растений — астрагала изогнутого, майкарагана волжского и пальчатокоренника мясокрасного. При обследовании природного объекта «Захаров» найдена новая локальная популяция ятрышника клопоносного.

В ходе работ были определены координаты, границы локальных популяций, которые нанесены на карту. Также выявлены географические и эколого-фитоценотические особенности местообитаний редких и исчезающих видов. Сотрудники парка ставят перед собой задачу изучить численность, структуру и другие важнейшие характеристики популяций.