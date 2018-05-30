Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на открытие выставки «Сталинград в судьбе Франции». Историко-просветительский проект «Сталинград в судьбе Франции» был подготовлен благотворительным фондом «Сталинградская битва» к 75-й годовщине победы под Сталинградом. Первыми с ним познакомились в феврале парижане. Успех выставки, по словам организаторов, был огромным. По возвращении в Россию выставка «Сталинград в судьбе Франции» была представлена сначала в Москве, а затем открылась в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького. В продолжении историко-просветительского путешествия экспозиция будет представлена для южных районов Волгограда и области в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Выставка «Сталинград в судьбе Франции» расскажет посетителям о роли Сталинградской битвы в судьбе французского Движения Сопротивления, о французских партизанских отрядах, носящих имя «Сталинград», об уроженцах Сталинградской области, воевавших за свободу Франции, о визитах генерала Шарля Де Голля и Франсуа Миттерана в Сталинград и Волгоград и о других точках соприкосновения в истории отношений между городом на Волге и Францией.

Также посетители экспозиции узнают историю жизни сталинградского подростка со Спартановки Алексея Орлянского, который был угнан немцами на работы сначала в Германию, а затем во Францию и в результате примкнул к русскому партизанскому отряду. После войны никто не признавал, что он был участником Сопротивления. Лишь в 1990-е годы французы разыскали его и вручили высшую награду — орден Почетного легиона.

Открытие выставки состоится 31 мая в 14:00. Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.