В музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась выставка «БК № 31. Ожившая история», которая будет работать до 6 августа 2018 года.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», в экспозиции можно увидеть личные вещи, предметы вооружения и снаряжения, фотографии и документы членов экипажа боевого корабля – бронекатера № 31 – непосредственного участника битвы на Волге. На выставке также экспонируются материалы по его истории, в том числе многочисленные фотографии, иллюстрирующие его обнаружение и подъем. Член экипажа БК-31 — старшина 2 статьи Колегов В.К.

Напомним, что бронекатер был найден дайверами в мае 2017 года при обследовании дна Волги. Усилиями военно-исторического музея «Наследие» в сложных условиях был поднят со дна и направлен на реставрацию на судоверфь Волгограда. Специалисты музея провели большую исследовательскую работу по изучению истории судна и выяснению судеб членов его экипажа. Неоценимую помощь в этом им оказали сотрудники Экспертно-криминалистического центра ГУВД МВД России по Волгоградской области.

Выяснилось, что бронекатер проекта С-40 в составе Волжской военной флотилии участвовал в Сталинградской битве и, получив 4 пробоины, затонул 9 октября 1942 года в районе острова Голодный. Обстоятельства его гибели подробно описаны в мемуарах воевавшего в Сталинграде обер-лейтенанта 71-й пехотной дивизии вермахта Виганта Вюстера.

Предполагается, что в дальнейшем боевой корабль станет центральным элементом памятника погибшим морякам, который будет установлен на берегу Волги.

Наша справка:

Бронекатера пр. С-40 имели следующие основные характеристики:

Водоизмещение — 31,9 т;

Длина наибольшая — 24,7 м;

Ширина — 3,9 м;

Осадка — 0,5 м.

1 танковый дизель В-2 обеспечивал скорость хода 19 узлов, при даль­ности плавания 125 км.

Вооружение:

1× 76,2-мм пушка и пулемет ДТ в баш­не Т-34,

3× 7,62-мм пулемета ДТ стояли в трех башнях ПБ-3.

Противопульное бронирование:

Борт — 7 мм;

Палуба — 4 мм;

Рубка, бок и крыша соответственно — 8 и 4 мм.

Бронирова­ние борта от 141/2 до 371/2 шпангоута. Нижняя кромка бортовой брони опускалась на 150 мм ниже ватерлинии.

Личный состав — 13 человек.

Бронекатер № 31 был заложен в 1941 году на заводе № 340 в Зеленодольске. Всего было изготовлено 7 таких судов. Все они считались утраченными.