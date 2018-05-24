В Мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества состоится открытие выставки «Под знаком Красного Креста»: военная медицина в первой половине XX века». Выставка приурочена к 100-летию знаменательного события – принятия Советом Народных Комиссаров декрета «Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения» – высшего государственного органа, объединившего под своим руководством все отрасли медико-санитарного дела страны и заложившего основу всей системы управления здравоохранением в РСФСР.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», выставка начнет свою работу 25 мая. Выставка расскажет о деятельности военно-медицинских учреждений на территории нашего региона в период крупнейших военных конфликтов первой половины XX века – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

В экспозиции будут представлены материалы о царицынских врачах и сестрах милосердия, таких как Л.Г. Брук, А.С. Крепкогорский, Н.С. Хейфец и других, начавших свою профессиональную деятельность в годы Первой мировой и Гражданской войн, продолживших работать в 20-30-е годы XX века и принявших активное участие в Великой Отечественной войне и в Сталинградской битве.

Центральное место на выставке занимают материалы о врачах и сестрах милосердия – участниках битвы на Волге. Отдельные персональные комплексы посвящены медсестре подвижного госпиталя №41-97 66-й армии К.Д. Залуцкой, майору медицинской службы Л.Г. Бруку, начальнику Сталинградского сортировочного эвакуационного госпиталя и старшему хирургу эвакогоспиталя №2106 Т.Г. Брук и другим.

Атмосферу героического и сложного времени воссоздают произведения изобразительного искусства 1920-1940-х годов – плакаты, портреты героических медицинских работников. Среди них – портреты Гули Королевой и Доры Шахнович работы художников Г.И. Печенникова и С.М. Годыны.

Посетители выставки смогут увидеть экспонаты, иллюстрирующие жизнь и деятельность медицинских работников Царицына-Сталинграда, из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» и музея истории здравоохранения Волгоградской области.

Работа выставки продлится до 3 августа 2018 года.