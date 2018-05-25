В эти выходные в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области состоится праздник «Троица на Волге», представляющий собой традиционные троицкие народные гулянья с участием ведущих фольклорных коллективов Волгограда.

В программе праздника — традиционные троицкие народные гулянья с участием ведущих фольклорных коллективов Волгограда: ансамбля старинной казачьей песни «Станица», казачьего фольклорно-этнографического ансамбля «Покров», образцового казачьего ансамбля «Семья», образцовых фольклорных ансамблей «Ягодка», «Воскресенье», коллективов «Фомин День», «Степь», «Беседа» и других творческого объединения «Беседа» Областного центра казачьей культуры ВГИИКа. Участники ансамблей реконструируют ритуальные троицкие действия — кумление, завивание и бросание венков в воду (гадания), приготовление яичницы. Самыми зрелищными музыкальными номерами должны стать исполнение традиционных троицких хороводов объединенным составом всех фольклорных коллективов с гостями праздника. Кульминацией праздника станут конно-спортивные состязания. Желающие научиться традиционным ремеслам могут принять участие в мастер-классах, которые будут проводиться как для взрослых, так и для детей.

Мероприятие будет проходить 27 мая с 12:00 до 16:00 в Краснослободске, организаторами являются Областной центр казачьей культуры ВГИИК и Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит».