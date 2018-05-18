До конца весны в Красноармейском районе будет открыта новая сельскохозяйственная ярмарка, которая раположится по улице Плеханова. С организатором торговой площадки заключен договор на три года, по условиям которого на территории ярмарки общей площадью 1500 кв. м будут организованы удобные подъезды и пешеходные тротуары, подведены все необходимые коммуникации, смонтировано освещение, для торгующих организуют порядка 100 торговых мест с контрольными весами, аптечками. Предусмотрена и ветсанлаборатория для контроля качества продаваемой продукции.

Сейчас на территории новой ярмарки по улице Плеханова уже установлено четыре торговых лотка, в которых ведется торговля саженцами садовых и декоративных растений. Рядом ведутся работы по сбору конструкций будущих торговых павильонов, каркас которых состоит из металлических профилей, а обшивку выполнят из дерева. Половина из запланированного количества павильонов с удобными прилавками и крышей будут готовы к работе уже 1 июня.

В соответствии с правилами, принятыми в 2017 году, новая сельскохозяйственная ярмарка будет работать ежедневно на протяжении всего ярмарочного сезона до конца ноября.