В конце мая волгоградцев приглашают на «Ночь в театре», которая будет проходить в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре. Мероприятие запланировано на 31 мая с 16:00 до 23:00. В это время в здании театра и на прилегающей территории будут работать двенадцать интерактивных площадок, рассказывающих о культуре междуречья Дона и Волги, которая живет на земле Волгоградской многие столетия и бережно передается из поколения в поколение.

Поясним, что «Ночь в театре» – это театральный проект, целью которого является массовое привлечение внимания волгоградцев и гостей города к казачьей культуре и театральному искусству, преемственность поколений и воспитание молодежи на основе духовно-нравственных ценностей казачества.

С 16:00 до 17:40 «Ночь в театре» приглашает детей с инвалидностью на благотворительный спектакль «Волшебный зонтик» (по предварительной записи по телефону +7-961-084-72-66). В 18:00 начнётся торжественная встреча гостей театра с участием ансамбля казачьего театра «Станичники» и Образцового фольклорного ансамбля «Ягодка».

В зале «Казачьей славы» будут работать площадки «Наш казачий край», «Музыкальные инструменты в жизни казаков», «Традиционные костюмы и жилища». В фойе театра, на творческих площадках, организаторы расскажут об истории нашего края, традиционном рукоделии и казачьем оружии. На площадке кукольного театра «Донка» зрители не только узнают о самобытном казачьем искусстве, но и попробуют управлять куклами.

Для юных художников будет работать площадка «Гвардеец Сталинграда». Здесь молодые люди узнают об истории легендарной скульптуры «Гвардеец» и поучаствуют в конкурсе рисунков. И, конечно же, весь вечер зрители вместе с солистами театра будут играть казачьи песни, освоят структуру и пластику казачьего пляса, увидят мастерство фланкировки шашкой.

С 19:00 в зрительном зале на втором этаже – бывшем кинозале кинотеатра «Гвардеец» – будет открыта площадка «КиноГвардеец» и показан знаменитый фильм «Тихий Дон» 1957 года. А в театральном зале «Царицынские хроники» студенческого театра «Горхоз» поведают зрителям об истории Царицына. Завершит свою работу «Ночь в театре» показом самого обсуждаемого спектакля этого сезона «В пылающей тьме» на открытой сцене, размещённой во внутреннем дворике с участием оркестра театра.

Акция «Ночь в театре» организована Волгоградским музыкально-драматическим казачьим театром, Волгоградским областным краеведческим музеем, Казачьим центром государственной службы, Волгоградским государственным институтом искусств и культуры.