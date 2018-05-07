В очередной раз в Волгограде пройдет Фестиваль молодежных субкультур «Статус – «СВОЙ!», организатором которого выступает Муниципальное учреждение социально–психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Фестиваль будет проходить 27 мая на территории ТРЦ «Акварель». Если вы желаете поучаствовать в фестивале, то у вас ещё есть шанс. Заявки будет приниматься до 20 мая. Участники кастинга могут предоставить для отборочной комиссии на выбор не более 2 конкурсных выступлений в одной номинации.

Участникам Фестиваля предоставляется возможность подать заявку не более чем в двух из заявленных номинаций:

Номинация «Короли улиц»:

— «РЭП исполнение»;

— «Beatbox».

Номинация «Танцуй» (исполнители направлений в стилях современной танцевальной субкультуры: Hip-Hop, Break-dance и др. молодежных направлений):

— соло;

— группа (дуэт, трио, коллектив и т.д.).

Номинация «Звезда» (вокальные и инструментальные исполнители различных молодежных музыкальных жанров со своими инструментами, не требующими дополнительного подключения, установки и времени для настройки):

— групповое исполнение (дуэт, трио, коллектив и т.д.);

— соло.

Номинация «Эксклюзив» (оригинальный жанр) — молодые люди, молодежные группы, занимающиеся различными молодежными направлениями, которые не подходят под вышеназванные номинации.

Оценка выступления проводится по 5-балльной шкале.

Положение о проведении фестиваля, критерии для участников и всю остальную информацию вы можете найти по ссылке, там же есть и форма для подачи заявки и контакты организаторов.

По завершению фестиваля победители будут награждены дипломами организаторов и подарками от партнеров.