«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы приступили к замене тепловой сети котельной №1, питающей потребителей в поселке Веселая Балка. Работы ведутся сразу на трех участках теплотрассы. В общей сложности предстоит заменить более 2 км трубопровода.

Магистральная сеть котельной №1, подающая тепло жителям поселка Веселая Балка в Кировском районе, капитально не ремонтировалась около 30 лет. Только за последние два года специалисты латали ее пять раз.

Привести объект в порядок стало возможно благодаря инвестпрограмме «Концессии теплоснабжения». Реконструкция организована на трех участках трубопровода диаметром 150, 200 и 300 мм, пролегающего от ул. им. Саши Чекалина в сторону Красноармейского района. Общая протяженность подлежащей замене теплотрассы составляет более 2 км в однотрубном исчислении.

В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Одновременно с помощью спецтехники осуществляется демонтаж старых труб.

Важно, что замена тепловой сети в Кировском районе является плановым продолжением модернизации котельной № 1, которая велась в 2016-2017 гг. Тогда здесь заменили насосное оборудование, установили новые мощные котлы, а старые демонтировали.

Реконструкция котельной и тепломагистрали позволит стабильно обеспечивать теплом в осенне-зимний период жителей 106 многоквартирных домов поселка Веселая Балка.

Напомним, объем инвествложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда в 2016-2017 году составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.