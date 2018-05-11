В эти выходные Комсомольский сад проведет сразу два мероприятия, которые должны понравиться детям. Так, в субботу 12 мая парк «Комсомольский сад» на несколько часов станет резиденцией волгоградского «Музея занимательных наук Эйнштейна».

Гостей тут будут ждать с 15:00 до 18:00. В это время организаторы мероприятия постараются поменять ваше представление о науке с помощью экспонатов музея, которые легко и просто объясняют законы физики и не только. Все экспонаты интерактивны, и их обязательно нужно трогать руками, поэтому каждый, кто придёт на встречу с наукой, сможет почувствовать себя настоящим ученым. Кроме того, все присутствующие примут участие в самых ярких и интересных опытах, которые входят в многочисленные шоу-программы «Музея занимательных наук Эйнштейна». Самые умные получат подарки от музея.

А в воскресенье, 13 мая всех ждут на встречу с Бэби-клубом, который будет работать с 11:00. В этот день Бэби-клуб проведет веселую, энергичную, бодрящую музыкальную зарядку для детей всех возрастов и, конечно же, их родителей.

Также вас ждут:

— конкурс рисунков на асфальте;

— мастер-класс «Роспись камней»;

— зажигательная дискотека “Для тех, кому ДО…”

Мальчишки и девчонки, а также их родители, на Зарядке с Бэби-клубом попрыгать не хотите ли?

Заряжайся и лови позитив вместе с Бэби-клубом.

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.