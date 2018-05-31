1 июня в Международный день защиты детей жителей и гостей города приглашают на фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо Волгограда», который будет проходить на просторной благоустроенной территории у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова.

Во время мероприятия каждый сможет научиться запускать в небо воздушных змеев, а также попробовать выиграть призы.

На фестивале жюри определит лучших воздушных змеев в номинациях:
«Самый быстрый запуск»;
«Самый длительный полет»;
«Воздушный змей своими руками»;
«Самый юный участник»;
«Самый оригинальный и креативный змей».

Победители получат подарки от партнеров мероприятия.

Фестиваль будет проходить 1 июня в 18:00.

В День защиты детей волгоградцев приглашают на фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо Волгограда» Общество


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