1 июня в Международный день защиты детей жителей и гостей города приглашают на фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо Волгограда», который будет проходить на просторной благоустроенной территории у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова.
Во время мероприятия каждый сможет научиться запускать в небо воздушных змеев, а также попробовать выиграть призы.
На фестивале жюри определит лучших воздушных змеев в номинациях:
«Самый быстрый запуск»;
«Самый длительный полет»;
«Воздушный змей своими руками»;
«Самый юный участник»;
«Самый оригинальный и креативный змей».
Победители получат подарки от партнеров мероприятия.
Фестиваль будет проходить 1 июня в 18:00.