1 июня в Международный день защиты детей жителей и гостей города приглашают на фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо Волгограда», который будет проходить на просторной благоустроенной территории у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова.

Во время мероприятия каждый сможет научиться запускать в небо воздушных змеев, а также попробовать выиграть призы.

На фестивале жюри определит лучших воздушных змеев в номинациях:

«Самый быстрый запуск»;

«Самый длительный полет»;

«Воздушный змей своими руками»;

«Самый юный участник»;

«Самый оригинальный и креативный змей».

Победители получат подарки от партнеров мероприятия.

Фестиваль будет проходить 1 июня в 18:00.