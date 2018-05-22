Международный день защиты детей Волгоград отметит большим городским праздником. В рамках мероприятия детей ждут зажигательные конкурсы и игры, мастер-классы, выступление детских творческих коллективов музыкальных школ, школ искусств и ГДЮЦа. Здесь же состоится торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной реке Волге, — «Волна». Главных гостей праздника порадует красочный фестиваль воздушных змеев, а завершится праздник красочным фейерверком.

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Гостей ждут 1 июня на площадке, расположенной у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова. Здесь, начиная с 18:00, для детей будут организованы специальные игровые зоны, на которых можно посостязаться в интеллектуальных турнирах, принять участие в соревнованиях велосипедистов, попробовать на себе аквагрим. Тематические интерактивные площадки запланированы для детей всех возрастов. Малыши будут задействованы в веселых играх и многочисленных конкурсах с подарками. Ребят постарше порадуют занимательные опыты от «Музея Эйнштейна» и веселые истории телестудии «Ералаш». Самые быстрые и смелые примут участие в соревнованиях на гироскутерах, скейтбордах и роликах. На всех тематических площадках участников и победителей конкурсов и соревнований ожидают сладкие сюрпризы.

Еще одним подарком для всех горожан станет торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной реке Волге, под названием «Волна». Ее изготовил волгоградский художник-монументалист Евгений Павлюченко. Работа мастера представляет собой стилизованную волну и чайку, но, как говорит сам скульптор, если внимательно присмотреться и подключить фантазию, то можно увидеть в этом арт-объекте корабль, дерево жизни и даже огромную рыбу.

Отметим, что Международный день защиты детей 1 июня празднуется во многих странах мира. Официально его начали отмечать с 1950 г. Это особый праздник, посвященный борьбе за мир ради счастливого детства всех малышей и подростков планеты. Детские проблемы касаются каждого взрослого независимо от социального статуса, возраста и материального обеспечения, поэтому праздник детей стал очень популярным в России и поддерживается многими государственными и общественными организациями, а также просто неравнодушными людьми.