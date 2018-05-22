В честь Дня славянской письменности и культуры в Волгограде состоится праздничный концерт, который будет проходить на открытом воздухе. Масштабное концертное представление, как и в прошлом году, состоится 24 мая перед зданием театра «Царицынская опера», начало в 18:30.

По данным комитета культуры Волгоградской области, концерт в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры завершает фестиваль православной культуры «Царицынский благовест», который проходил на сцене «Царицынской оперы» с февраля этого года. На праздничном концерте выступит сводный хор, состоящий из 400 человек. В него войдут профессиональные, самодеятельные, академические, народные, студенческие хоровые коллективы и вокальные ансамбли, в том числе хоры ветеранов. В концерте будут заняты оркестр и солисты театра «Царицынская опера», а также лучшие творческие силы региона.

В первом отделении концерта прозвучат известные произведения отечественных композиторов разных лет, вошедшие в состав российской музыкальной антологии, связанные с исторической и патриотической тематикой, преемственностью духовной традиции. Среди них — лучшие инструментальные, хоровые и сольные произведения русских композиторов-классиков и современных авторов: М. Глинки, А. Бородина, С. Рахманинова, И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Я. Френкеля, русские народные песни. Во втором отделении зрители познакомятся с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки разных жанров, произведениями балетной и оркестровой классики русских и зарубежных композиторов.

Театр «Царицынская опера» находится по адресу: пр. Ленина, 97. Справки по телефонам: 26-79-95, 26-79-94, 505-205, 8(988)-007-88-30.