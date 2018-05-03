В честь празднования 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 9 мая салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Помимо Волгограда, праздничные салюты пройдут в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, салюты будут проведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

При проведении салютов будет задействовано более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 (34 шт.), салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125 мм фейерверочные комплексы «Радуга».

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой (этажностью) разрывов.

В настоящее время личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывается порядок действий при выполнении выстрелов и пусков из салютных установок, составляется рисунок, и подбирается цветовая гамма салютных залпов.