В волгоградском аэропорту состоялось открытие нового терминала внутренних авиалиний, реконструкция которого началась чуть больше года назад. Терминал получил название С2, а его пропускная способность составляет 720 пассажиров в час.

Стоит отметить, что выполнение первого этапа реконструкции аэродрома стартовало в 2014 году. Во время этого этапа в аэропорту были проведены работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки ВС, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции, установлено современное светосигнальное, радиотехническое и метеооборудование. В 2016 году состоялось открытие терминала международных воздушных линий, пропускная способность которого составляет 300 пассажиров в час. Залы ожидания, прилета и вылета — светлые и достаточно просторные, что позволяет сделать пребывание в аэропорту комфортным. И вот, на прошлой неделе 8 мая открылся новый терминал Внутренних линий.

Прежнее здание аэровокзала, построенное в 60-е годы прошлого века, устарело и предоставляло низкий уровень качества обслуживания пассажиров. Например, зала прилета там не было вообще, а багаж выдавали в «любимой волгоградцами» Уралочке. В новом терминале оборудована и представлена вся инфраструктура современной воздушной гавани. В терминале внутренних воздушных линий теперь присутствует уникальная система обработки багажа, она позволяет минимизировать потери, повреждения сумок из аэропорта отправления. Новая система более тщательно досматривает багаж на наличие предметов, запрещенных к перевозке. Комфортные и светлые залы вылета и прилёта. Кстати, из окна видна новая ВПП.

Технические транспортные новинки: в аэропорту Волгограда теперь присутствует уникальный амбулифт, который позволяет транспортировать маломобильных пассажиров в комфортных условиях от терминала прямо до борта воздушного судна. Из Волгограда теперь можно улететь не только в Москву и Санкт-Петербург. Открыты рейсы в Сочи, Симферополь, Казань, Самару и Ростов-на-Дону. Модернизация аэропорта на этом не закончится. Планируется, что новые терминалы объединят специальными галереями, а выходы на посадку оборудуют телетрапами. Совсем скоро сюда начнет ходить железнодорожный аэроэкспресс. А старый терминал — терминал А — превратится в междугородный автовокзал.