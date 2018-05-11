В рамках акции «75 деревьев Победы» в 36 сельских поселениях и городских округах Волгоградской области были высажены Аллеи Победы. Акция была объявлена комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, акция приурочена к Всероссийским дням посадки леса и стала одним из основных мероприятий в Волгоградской области. Ею была предусмотрена высадка в муниципальных образованиях региона аллей из 75 саженцев катальп.

Саженцы были предоставлены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии безвозмездно. Единственным условием для участия муниципальных образований в акции стало обеспечение ухода за высаженными деревьями. Власти районов и городских округов самостоятельно определяли места для посадки, а также решали, высадить ли все 75 деревьев в одном парке или создать несколько зеленых зон.

Так, например, в Котельниково местом высадки аллеи из 75 деревьев стал парк им. А.С. Серафимовича. Катальпы украсили территорию возле памятника танку Т-34. В акции приняли участие работники администрации, школьники и местные жители.

В Котовском районе создано несколько аллей. Местом высадки катальп стали пришкольные участки ряда сельских поселений. В Нехаевском районе аллеи заложены как в районном центре (в парке Победы), так и в парках сельских поселений. А для высадки катальп в Новоаннинском районе было выбрано место возле Центрального стадиона райцентра. Активное участие в закладке парка приняли воспитанники Новоаннинской детско-юношеской спортивной школы.

Отметим, что в целом в рамках акции «75 деревьев Победы» в муниципальных образованиях региона высажены 2700 саженцев катальпы. В течение года специалисты Облкомприроды планируют проинспектировать все вновь созданные аллеи и оценить, насколько хорошо прижились деревья и как осуществляется за ними уход.