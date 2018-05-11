Если вы собираетесь в путешествие, и ваш путь лежит по ЖД, то вот вам новость. АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам воспользоваться специальной акцией «Черноморское побережье» и приобрести билеты на верхние полки купейных вагонов поездов дальнего следования со скидкой 60% от стоимости проезда на нижней полке. Совершить поездки по специальной цене можно с 27 мая по 14 июня 2018 года.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», предложение действует при покупке проездных билетов на 56 пассажирских поездов формирования АО «ФПК», курсирующих из Адлера, Анапы, Новороссийска и Ейска в города страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Уфу, Мурманск и другие.

Подробную информацию можно получить в разделе «Акции (специальные тарифы)».

Количество мест по специальным тарифам ограничено. Покупку можно совершить на сайте, в официальном приложении «РЖД-Пассажирам» или в билетных кассах. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.