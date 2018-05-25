На Центральной набережной города уже началась установка главных объектов площадки Фестиваля болельщиков FIFA. Уже сейчас на территорию фестиваля завезено более 70 тонн металлоконструкций, из которых и будет построен сценический комплекс высотой 27 метров. Для установки главных объектов на площадку прибыла крупная строительная спецтехника — 70-тонный кран, вместительные грузовые тралы. В настоящее время для безопасности волгоградцев и гостей города доступ на застраиваемую территорию ограничен.

Отметим, что на территории фестиваля появится настоящий город для поклонников футбола со всего мира. Помимо сценического комплекса, в настоящее время идут монтаж главных ворот, которые будут построены в форме пера, и установка павильонов фудкорта, футбольных аттракционов. Продолжается прокладка коммуникаций. Для удобства гостей установят специальную систему навигации: знаки, ориентиры и большие навигационные карты укажут вход и выход, места расположения зон питания, медпункта, бюро находок, аттракционов.

Площадка фестиваля разместится на Центральной набережной в границах улицы Ленина с южной стороны, улицы Комсомольской – с северной, улицы Чуйкова – с западной. С восточной части граница пройдет по Нулевой продольной магистрали. Для посетителей откроют несколько входных групп – главные ворота установят на Аллее героев, также будет работать вход со стороны памятника Хользунову, улицы Володарского, здания музыкального театра. Три входных группы оснастят специальным оборудованием для быстрого и удобного прохода маломобильных людей.

Напомним, Фестиваль болельщиков FIFA пройдет в Волгограде с 14 июня по 15 июля. 14 июня 2018 года состоится грандиозная церемония открытия фанфеста, принять участие в которой смогут все желающие. Фестиваль станет лучшим местом для просмотра матчей ЧМ-2018 за пределами стадиона. В течение месяца гости фанфеста будут знакомиться с большим миром международного футбола, станут частью спортивного праздника. Вместе с болельщиками из разных стран волгоградцы увидят матчи мирового футбольного первенства на гигантском экране, встретятся с Талисманом игр Забивакой ТМ, примут участие в красочных флешмобах и шоу. На сцену выйдут звездные артисты, модные диджеи и лучшие местные коллективы. Посещение фестиваля будет бесплатным для всех желающих.