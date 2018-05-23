У жителей и гостей города есть уникальная возможность попасть на премьеру мюзикла «Алиса в Стране чудес» на музыку Владимира Высоцкого. Постановка будет приурочена к 80-летию со дня рождения выдающегося поэта, актера и музыканта, отмечаемого в 2018 году.

По данным комитета культуры Волгоградской области, премьера состоится 27 мая в 15:00 в театре «Царицынская опера». Музыка к спектаклю «Алиса в Стране чудес» по мотивам одноимённой сказки Льюиса Кэрролла была создана Владимиром Высоцким для аудиоспектакля, выпущенного студией «Мелодия» на двух грампластинках-гигантах в 1976 году. Песни с легендарной пластинки были не только написаны, но и частично исполнены самим автором. Вышедшая в свет с большими цензурными препонами, сказка стала культовой и повторялась потом многомиллионными тиражами в течение нескольких десятков лет.

Неповторимые стихи и музыкальные темы Высоцкого предстанут в спектакле «Царицынской оперы» в оригинальной аранжировке режиссёра Ричардаса Пинвериса, сохранившего интонации, подтексты, сатирические и философские смыслы, присущие самому автору и зашифрованные ещё гениальным Льюисом Кэроллом. Детям понравится необычный, захватывающий, сказочный сюжет, странные, порой абсурдные персонажи, за которыми взрослые увидят глубокий философский смысл, игру разума, цепь сложных логических загадок. Здесь каждый, независимо от возраста, сможет извлечь для себя важные жизненные уроки. Над постановкой спектакля работает главный режиссёр «Царицынской оперы» Ричардас Пинтверис. Оригинальные костюмы и декорации готовят художники театра, члены Союза художников России Елена Павловская и Георгий Матевосян.