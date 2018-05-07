Если вы подумывали провести 9 мая вне дома, но в центр города вам ехать неохота, тогда вот вам ещё одно интересное мероприятие. Оно будет проходить в ТРЦ «Акварель». На мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, приглашаются все желающие.

9 мая гостей будут ждать с 13:00 до 16:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель», где состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Дня Победы.

А у входа «Волга» посетители смогут сфотографироваться с легендарными автомобилями Willys MB и ЗИС времен ВОВ, а также с группой солдат в форме образца 1945 года.

Помимо этого, в центральном атриуме все желающие смогут принять участие в мастер-классах и сделать своими руками тематические поделки:

▫ Модель самолета (кукурузник).

▫ Букет из гвоздик в коробке.

▫ Рисунок для интерьера с помощью трафарета.

Дети тоже не останутся в стороне. Для них аниматоры проведут исторический квест «По следам Победы». Приходите всей семьей, будет интересно.