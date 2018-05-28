1 июня отмечается Международный день защиты детей. Традиционно в рамках празднования этого дня проходит множество мероприятия для детей. Этот год не станет исключением, и одно из таких мероприятий будет проходить в ТРЦ «Акварель».

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, пройдет 2 и 3 июня в центральном атриуме торгового центра. В эти дни в ТРЦ «Акварель» будет организована грандиозная игровая программа — Страна «Картоника». С 12:00 в самом большом картонном лабиринте дети до 8 лет смогут ползать, бегать, искать выход, играть в догонялки и прятки вместе с профессиональными аниматорами.

Вход свободный, приходите — будет весело!