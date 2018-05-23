Мы знаем, вы страстно любили лапшичную «Noodles», которая долгое время была соседкой пафосной «Маруси» прямо на набережной. Здесь можно было сытно поесть, выпить хорошего пива, скоротать время до деловой встречи или даже провести ее. Этой весной место закрылось, чем очень нас огорчило, ведь мы частенько заглядывали к ребятам на лапшу.

Хорошие новости! Всем любителям «Noodles«: ребята переехали в парк Баку.

Где?

Парк «Баку», ул. Батальонная, 4.

С 10:00 до 22:00

Интерьер

Какой еще интерьер? Ребята теперь на улице в прямом и переносном смысле слова! Из интерьера теперь Волга, вид на стадион и лавочки.

Чем кормят?

Теперь стоит поделить всех читателей на тех, кто с лапшичной уже знаком, и тех, кто слышит о ней впервые. Завсегдатаям места сообщаем: меню без изменений. Вы получите такую же лапшу за те же деньги, что и раньше. Новичкам — поподробнее. Фишка места в то, что вы сами «конструируете» свой обед. Отдельно выбираете макароны/лапшу, наполнители и соусы. В зависимости от этого цена вашего блюда будет колебаться от 200 рублей (лапша+мясо+бесплатный соус) до 1000 рублей (мы не уверены, что вы захотите добавить в блюдо все возможные наполнители). Как опытный ходок скажу вам, что лапша с мясом в комплекте с двумя наполнителями и соусом — оптимальный комплект, и его цена составляет примерно 250 рублей.

Нам стеклянная лапша со свининой, дайконом и грибами обошлась как раз в эту сумму. Благодаря такому конструктору выбор в меню зашкаливает за 20 необычных блюд. И что самое классное — каждый раз вы можете экспериментировать с вкусами на свое усмотрение. Порции отличные, сытым останется даже самый голодный гость.

Что пить?

Ребята пока открылись только в тестовом режиме. Из напитков — стандартная газировка и минералка по завышенной цене. Но уже скоро обещают фирменный имбирный чай и прочее. А вот пиво из меню исчезло навсегда, в парке пить нельзя. Возможно, это и к лучшему.

Время ожидания

Ждали недолго, минут 15, не больше. Вермишелька нам досталась холодноватая, наверное, ребята еще не привыкли к работе на новом месте. В остальном все привычно вкусно.

Расчет

Нал принимают без проблем. Расчеты в системе сбербанк онлайн — тоже. Терминала для карточки пока нет, так что если пойдете за любимой лапшой уже в мае, запаситесь наличкой. Сотрудники обещают, что терминал появится в ближайшее время.

Персонал

Как всегда, знакомые лица за прилавком. В меру вежливые, общительные, отзывчивые. В общем, душки, но немного задумчивые.

«Фишки»

Обещают летнюю веранду, надеемся, будет что-то душевное.

P.S.

По неподтвержденной информации с насиженного места «нудлианцев» попросту «попросил» владелец помещения, у него нашлись более выгодные предложения. Очень жаль, но у вкусной лапшички поклонники найдутся везде. Место изменило формат, качество осталось прежним. Мы однозначно рекомендуем его тем, кто проголодался, гуляя в парке. Здесь можно составить порцию, которая будет отличным обедом как для ребенка, так и для взрослого.