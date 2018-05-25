Крутых мероприятий так много, что хватило бы еще на несколько ТОП-5. На этой неделе в нашем городе пройдут: открытый микрофон, поэтический вечер с актером Молодежного театра, бег с препятствиями на Эльтоне, фестиваль уличной культуры и «Зеленый марафон». Но это еще не все — много интересного вас ждет в самом конце статьи! Мастер-классы, вечеринки, концерты и многое другое.

№5

Если вы еще не знали: открытый микрофон в баре «Подъезд» теперь проходит каждое воскресенье. Можете придти в любое воскресенье и попасть на шутки начинающих волгоградских комиков. Но все-таки будет лучше, если перед походом вы загляните в наш календарь, потому что внезапная отмена стендапов все же возможна. Но в эти выходные все состоится!

№4

Актёр молодёжного театра Максим Перов проведёт завершающую поэтическую встречу в этом сезоне в креативном пространстве «Икра». Посвящена она будет Владимиру Маяковскому и Иосифу Бродскому. Говорят, что сделают два блока с антрактом. Будет что-то вроде театра одного актера. Школьникам и студентам скидка на билеты!

№3

ТРЦ «Акварель» устраивает фестиваль уличной культуры «Акваграффити», на котором показывать свое мастерство будут волгоградские (и не только) художники. Помимо фестиваля, будут мастер-классы, танцы и живая музыка. Фестиваль продлится весь уикенд.

№2

В эти выходные в Волгоградской области стартует этап Кубка России по трейлу Elton Volgabus Ultra Trail. Если вы не знаете, как это расшифровать, то это бег по сильно пересеченной местности и бездорожью. Добавьте к этому еще нашу зону полупустыни, что превращает этот трейл в самый сложный по международной классификации трейлраннинга. Трасса марафона проложена вокруг красивейшего соленого озера Эльтон, находящегося на территории одноименного природного парка. Так что участники еще и успеют полюбоваться на всю эту красоту.

№1

В эти выходные в Волгограде на территории музея «Россия – моя история» пройдет большой семейно-спортивный праздник «Зеленый марафон. Бегущие сердца». В этом году марафон пройдет совместно с фондом Елены Исинбаевой. «Зеленый марафон» — это проект Сбербанка, который нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В этом году будет много всего: концертная программа, игровые зоны для детей, аниматоры, музей занимательных наук Эйнштейна и многое другое. Больше вы узнаете, если перейдете в наш календарь.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи)

Выставки и интерактивные программы:

Для детей:

Спортивные мероприятия:

Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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