Крутых мероприятий так много, что хватило бы еще на несколько ТОП-5. На этой неделе в нашем городе пройдут: открытый микрофон, поэтический вечер с актером Молодежного театра, бег с препятствиями на Эльтоне, фестиваль уличной культуры и «Зеленый марафон». Но это еще не все — много интересного вас ждет в самом конце статьи! Мастер-классы, вечеринки, концерты и многое другое.
№5
Если вы еще не знали: открытый микрофон в баре «Подъезд» теперь проходит каждое воскресенье. Можете придти в любое воскресенье и попасть на шутки начинающих волгоградских комиков. Но все-таки будет лучше, если перед походом вы загляните в наш календарь, потому что внезапная отмена стендапов все же возможна. Но в эти выходные все состоится!
№4
Актёр молодёжного театра Максим Перов проведёт завершающую поэтическую встречу в этом сезоне в креативном пространстве «Икра». Посвящена она будет Владимиру Маяковскому и Иосифу Бродскому. Говорят, что сделают два блока с антрактом. Будет что-то вроде театра одного актера. Школьникам и студентам скидка на билеты!
№3
ТРЦ «Акварель» устраивает фестиваль уличной культуры «Акваграффити», на котором показывать свое мастерство будут волгоградские (и не только) художники. Помимо фестиваля, будут мастер-классы, танцы и живая музыка. Фестиваль продлится весь уикенд.
№2
В эти выходные в Волгоградской области стартует этап Кубка России по трейлу Elton Volgabus Ultra Trail. Если вы не знаете, как это расшифровать, то это бег по сильно пересеченной местности и бездорожью. Добавьте к этому еще нашу зону полупустыни, что превращает этот трейл в самый сложный по международной классификации трейлраннинга. Трасса марафона проложена вокруг красивейшего соленого озера Эльтон, находящегося на территории одноименного природного парка. Так что участники еще и успеют полюбоваться на всю эту красоту.
№1
В эти выходные в Волгограде на территории музея «Россия – моя история» пройдет большой семейно-спортивный праздник «Зеленый марафон. Бегущие сердца». В этом году марафон пройдет совместно с фондом Елены Исинбаевой. «Зеленый марафон» — это проект Сбербанка, который нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В этом году будет много всего: концертная программа, игровые зоны для детей, аниматоры, музей занимательных наук Эйнштейна и многое другое. Больше вы узнаете, если перейдете в наш календарь.
Что осталось за кадром?
Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи)
- IT Meetup для разработчиков
- Презентация лекционного цикла «Максим Горький: путь на Олимп и обратно»
- Семинар по уличной фотографии от компании Nikon
Выставки и интерактивные программы:
- Выставка «Под знаком «Красного Креста»: военная медицина в первой половине XX века»
- Показ бразильского кино
- Дни исландской культуры
- Кулинарный шоу-конкурс «Батон»
- БиблиоДень в Центральной городской библиотеке
Для детей:
- Анимационная игровая программа «Секрет Чудо-Юдо»
- Детский день «Рождение картины»
- Премьера мюзикла «Алиса в стране чудес»
Спортивные мероприятия:
Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:
- Концерт профессора Российской академии музыки — «Гнесинки» (г. Москва)
- Гриль вечеринка в пабе Nora
- Проект электронной музыки «КАТАПЮГОН»
- Fall In The Ether
- Лампа — jazz, funk, house
- DJ Dabro
- День Рождения бара «Понеслось»
- Музыкально-поэтический вечер»
Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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