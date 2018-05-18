Выпуск получился большим и информативным, приготовьтесь! Краткий обзор мероприятий «Ночи музеев», а также события в ТОП-5: вечеринка S-Brother-S, маркет еды на Миле, спектакль на Мамаевом кургане, велопарад, велоквест и чемпионат России по автозвуку.

«Ночь музеев — 2018»

Музей Машкова

В главном здании музея Машкова и в выставочном зале акция «Ночь музеев» начнется утром. Музей по адресу пр. Ленина, 21 можно будет посетить до 18:00 бесплатно, потом вход будет стоить 100-150 рублей. В выставочном зале вход уже с утра будет по билетам. Организаторы приготовили большую развлекательную программу с лекциями, выставками, мастер-классами и развлечениями для детей. Полное расписание есть в нашем календаре.

Краеведческий музей

Акция «Ночь музеев» начнется в 17:00 в сквере Маргариты Агашиной напротив музея. В нем примут участие оркестр русских народных инструментов, волгоградские барды и поэты. Организаторы подготовили специальные экспозиции и развлекательные программы. Вход 50 рублей, для детей и школьников — бесплатный. Также будут платными отдельные мастер-классы и квесты, обо всем подробнее узнаете в нашем календаре.

Старая Сарепта

Ночь музеев в музее-заповеднике «Старая Сарепта» начнется в 17:00. Мероприятия есть как бесплатные, так и платные. Полую программу вы можете посмотреть здесь.

Мемориально-исторический музей

Акция «Ночь музеев» в Мемориально-историческом музее по адресу ул. Гоголя, 10 начнется в 18:00 с показа фильма и продолжится экскурсиями и мастер-классами. Вход бесплатный.

Исторический парк «Россия — Моя История»

Акция «Ночь музеев» здесь продлится с 18:00 до 22:00 и вход на развлекательные программы будет бесплатным. Будут фотозона, рукодельные мастер-классы, экскурсии, живая музыка, мастер-классы по танцам, а также конкурсы с призами.

Музей «Память»

В музее «Память» будет небольшая программа с 18:00 до 21:00. Тематика — военная. Покажут спектакли, фильмы и проведут мастер-классы. Вход бесплатный.

Музей-панорама «Сталинградская битва»

Акция продлится с 18:00 до 22:00. Здесь покажут спектакли, проведут мастер-классы и конкурсы, а также установят ретро-фотоателье. Вход свободный. Подробности по ссылке.

Музей занимательных наук Эйнштейна

В музее Эйнштейна акция «Ночь музеев» пройдет с 19:00 до 21:00. В этом году на территории Музея, помимо обычных зон с экспонатами, для всех желающих будет работать зона с бесплатными мастер-классами, где дети смогут сделать своими руками бомбочки для ванны, ароматизированное мыло или любимые всеми лизуны. Вход в музей — 50 рублей.

Комсомольский сад

«Дом.ru» и канал Museum HD и музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова приглашают жителей Волгограда на «Ночь музеев» в Комсомольский сад. Посетителей ждут тематическая фотосессия, мастер-класс по эбру, зона виртуальной реальности и розыгрыш подарков. Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00. Мероприятие бесплатное. Подробности.

ТОП-5

№5

Тусовщики тут есть? Надеемся, что да. В наш город вновь приезжает DJ проект S-Brother-S! Вы будете ловить молнии руками, потому что сеты Руслана и Сергея — это энергия в чистом виде. Вечеринка пройдет в эту субботу, и если вы ее пропустите, то будете жалеть, потому что такого веселья в нашем городе можно очень долго ждать! Быстрее переходим по ссылке и покупаем билет.

№4

В это воскресенье ресторанный комплекс «Миля» на своей летней террасе устраивает маркет еды. Традиционно, эта площадка станет местом скопления различных заведений общественного питания («Роб Рой», «Biscuit bakery», «Это Рыба», «Миля» и другие), напитками и даже одеждой. Также гостей будут радовать живая музыка и dj-сет. В общем, прекрасный вариант отдохнуть всей семьей, вкусно поесть и не мыть потом за собой посуду. Для тех, кто не знаком с форматом маркета, хотим отметить, что вход свободный, но еда и напитки платные.

№3

Музей водоканала приглашает всех во время акции «Ночь музеев» посетить спектакль-воспоминание «Белое платье» на главной высоте России — Мамаевом кургане. Вход бесплатный. Подробности здесь.

№2

Волгоградский велопарад и сразу же после него велоквест «Тайные тропы» пройдут в это воскресенье. Впервые Волгоградский велопарад стартует из двух точек: от Царицынской Оперы (Краснооктябрьский район) и от Дворца культуры им. Петрова (Советский район). Все подробности в календаре. Эта неделя богата на «велосипедные» мероприятия!

№1

Уже в эту субботу площадка ПКиО Волжский прекратится в шумное место, ведь именно здесь пройдет очередной этап Чемпионата России по автозвуку в формате BTL. Организаторы также привлекли любителей красивых ретро-автомобилей и владельцев тюнингованных авто, чтобы продемонстрировать искусство реставрации и удивить публику. Хватит слов, переходите по ссылке в наш календарь и все узнаете.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи)

Развлекательные мероприятия:

Выставки и интерактивные программы:

Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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