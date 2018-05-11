В эти выходные вас ждут: фестиваль художников, день рождения главного хип-хоп проекта города Way Up, гонки «Остров OFF/ Road», концерт Руслана Белого и футбольный матч ФК «Ротор-Волгоград»! Благодаря нам вы знаете, куда сходить на выходные.
№5
В рамках ежегодного фестиваля «Извините, вы не видели Лосева?» в Волгоградской библиотеке им. М. Горького состоятся различные мастер-классы, открытие фотовыставки и конкурс-пленэр на городскую тему. Фестиваль — отличная возможность раскрыть свои таланты и рассказать о себе, как о профессиональном художнике. В разных номинациях конкурс будут судить профессиональное жюри.
№4
Самое масштабное хип-хоп событие этой весны — в эту субботу у проекта Way Up день рождения! Готовят большую концертную программу и, конечно же, рэп баттлы. Вход на мероприятие и всю интересующую вас информацию вы найдете в нашем календаре.
№3
В этом году проект «Остров OFF/Road» станет двухдневным. 12 и 13 мая на острове Зеленый г. Волжский военный полигон превратится в протяженную сложную трассу для кантри-кросса, обустроенную для проведения длительной гонки. В этом сезоне «фишкой» соревнований станет грязевая гонка для квадроциклов. Подробности про эти экстремальные гонки вы сможете найти в нашем календаре.
№2
В Волгоград приезжает один из лучших российских комиков современности Руслан Белый. Будут новые шутки, которые еще не попали на ТНТ, острый, бескомпромиссный юмор, заставляющий задуматься над многими серьезными вещами. В общем все то, за что Руслана любят фанаты. Билеты еще остались. Подробности в календаре.
№1
12 мая на стадионе «Зенит» состоится очередной матч ФК «Ротор-Волгоград». На этот раз наша команда на поле сразится с ФК «Химки» (Химки). Желаем нашей команде победить и переходим на kassir.ru за билетами! Свободных мест осталось много. Подробности здесь.
Что осталось за кадром?
Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи)
- Кубок Победы по игре «Что? Где? Когда?»
- «Что? Где? Когда?»: «Франконские игры»
- Лекция «Психология неглаженых рубашек»
Выставки и интерактивные программы:
- Индийская ярмарка
- Интерактивная выставка «Внутри человека»
- II Международный фестиваль графики «VITA-ART-TIME»
- Экспозиция-выставка «За мной, читатель!»
Для детей:
Спортивные мероприятия:
Развлечение на вечер, концерты, вечеринки:
Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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